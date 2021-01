Décès du Directeur du Bureau de mise à niveau, Ibrahima Diouf

Le Bureau de mise à niveau (BMN) du Sénégal, perd son Directeur. Ibrahima Diouf est décédé ce dimanche 10 janvier 2021. Il serait emporté par la Covid-19.



Le défunt a été à la tête du BMN depuis 2012. Il était Tit ulaire d’une maîtrise en Droit International et Européen de l’Université Paris I Panthéon – Sorbonne, d’un Diplôme d’Etudes Supérieures (D.E.S.) en Gestion des PME/PMI dans les Pays en Développement et d’un Diplôme d’Etudes Approfondies (D.E.A.) en Sciences Politiques, Option : Identités et Organisations de l’Université Paris IX- Dauphine.



Il était également Secrétaire Permanent de l’Union Nationale des Commerçants et Industriels du Sénégal (UNACOIS) de Septembre 1998 à Septembre 2002, Ibrahima DIOUF.



PressAfrik présente ses sincères condoléances à la famille éplorée.