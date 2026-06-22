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Mondial 2026 : Messi s'offre un doublé et qualifie l'Argentine pour les 16es de finale de finale



Mondial 2026 : Messi s'offre un doublé et qualifie l'Argentine pour les 16es de finale de finale
Après son triplé contre l'Algérie lors de l'entrée en lice de l'Argentine, Lionel Messi s'est offert un doublé ce lundi contre l'Autriche (2-0) et devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde avec 18 buts. Il permet surtout à l'Albiceleste de valider son ticket pour les 16es de finale de finale de la compétition. 

L'octuple vainqueur du Ballon d'Or, qui aura 39 ans mercredi, a d'abord raté un penalty, non cadré (9e), avant d'ouvrir le score d'une reprise du gauche à la 38e minute de jeu. Il a doublé la mise dans le temps additionnel (90e+5).

Le numéro 10 argentin affiche déjà un total de 5 réalisations seulement en deux journées du Mondial 2026. Il a marqué 100% des buts de l’Argentine dans cette Coupe du monde. 
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Moussa Ndongo

Lundi 22 Juin 2026 - 21:10


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