Décès du monument de la culture sénégalaise Samba Diabaré Samb

La musique sénégalaise en particulier et la culture en général vient de perdre l’un de ses plus grands ambassadeurs. Samba Diabaré Samb n’est plus.



Virtuose du Xalam et et griot laudateur, il était aussi l’un des derniers acteurs de la tradition orale. Samba Diabaré Samb a été rappelé à Dieu dans la nuit de vendredi à samedi à l’âge de 95 ans.



La rédaction de PressAfrik présente ses condoléances à l’ensemble du peuple sénégalais.