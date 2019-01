Décès du musicien compositeur français Michel Legrand

Le musicien et compositeur français, auteur de musiques de films récompensé par plusieurs Oscars

Pianiste de formation, est décédé ce samedi 26 février 2019. Michel Legrand, né en 1932, était notamment l'auteur des musiques des films «les parapluies de Cherbourg» et «Les demoiselles de Rochefort».



Récompensé par trois Oscars (pour Les Moulins de mon cœur, Un été 42 et Yentl), souvent nommé aux Grammy Awards, il a travaillé avec les plus grands noms de la musique de Frank Sinatra à Ray Charles en passant par Edith Piaf ou Charles Trenet.



