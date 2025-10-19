Décès tragique de Cheikh Touré au Ghana : le ministère des Sports appelle à la vigilance face aux faux recruteurs

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a exprimé, samedi, sa « profonde tristesse » après l'annonce du décès tragique du jeune gardien de but Cheikh Touré, pensionnaire de l'académie Esprit Foot de Yeumbeul. Le drame s'est produit « dans des circonstances dramatiques à l'étranger ».



Dans un communiqué, le département ministériel a présenté ses « condoléances émues à sa famille, à ses proches, à ses coéquipiers et à l’ensemble de la communauté sportive ».



Si le communiqué du ministère rappelle que le jeune talent « aurait été trompé par de faux recruteurs », les investigations menées par les services consulaires sénégalais précisent qu'il a été victime d'un réseau d'escroquerie et d'extorsion de fonds. Le jeune footballeur, qui rêvait de passer des tests au Maroc, a été conduit au Ghana où il a été enlevé par un groupe d'individus armés. Ses ravisseurs ont réclamé une rançon à sa famille avant de mettre leur menace à exécution.



Face à ce drame, le ministère « rappelle la nécessité d’une vigilance accrue de la part de tous » dans l'encadrement des jeunes sportifs. Il appelle ainsi les clubs, académies, encadreurs et parents à « redoubler de prudence face aux offres non vérifiées de tests ou de transferts à l’étranger ».



Enfin, le ministère exhorte les jeunes athlètes à « toujours passer par les circuits officiels et à s’informer auprès des autorités sportives avant tout déplacement ».



Parallèlement à cet avertissement, le ministère des Affaires étrangères s'est saisi de l'affaire. Une enquête a été ouverte en collaboration avec les autorités ghanéennes pour élucider les circonstances exactes de ce crime.



Deux agents de l'ambassade du Sénégal à Accra ont été dépêchés sur place pour assister les investigations et préparer le rapatriement de la dépouille.