Décharge de Mbeubeuss: le gouvernement espère une «finalisation» des travaux pour juin-juillet 2026

Abdourahmane Diouf, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, a indiqué, le 06 janvier 2025, lors d’une visite d’évaluation des travaux de réhabilitation partielle de la décharge de Mbeubeuss, qu'il envisage une « finalisation » de la première phase de résorption et de réhabilitation de la décharge de Mbeubeuss (région de Dakar).



«Nous espérons qu’au moins d’ici à six mois, que les travaux de réhabilitation et de réhabilitation de 40 hectares de la décharge de Mbeubeuss seront achevés», a dit le ministre, cité par l’Agence de Presse Sénégalaise (APS), évaluant le coût global de ce projet à environ 26 milliards FCFA.



Abdourahmane Diouf a aussi saisi cette occasion pour annoncer que le retard initial lors du lancement de la première phase du projet visant à éliminer la décharge de Mbeubeuss, est actuellement en cours de résorption avec l'implication de toutes les parties concernées. Ainsi, il a poursuivi en déclarant qu’ « à l’issue de ce travail, le gouvernement fera un travail d’accompagnement des récupérateurs et de gestion de l’autre partie des 75 hectares de la décharge ». Il a par ailleurs ajouté qu’ «au-delà de la rénovation des 40% d’hectares, le gouvernement s’est engagé à verdir cet espace avec des jardins, des terrains de sports, et des couloirs de promenade».



Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique effectuera un tour d'inspection dans la région de Dakar, comprenant une série de visites à la décharge de Mbeubeuss, au Parc paysager de Cambérène, à la Réserve urbaine de la Grande Niaye de Pikine ainsi qu'au littoral de Bargny, le 06 et 07 janvier 2025.