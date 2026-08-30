Décès de Cheikhna Cheikh Saadbou Aïdara : le président Bassirou Diomaye Faye salue la mémoire du Khalife général des Khadres

Le Khalife général des Khadres, Cheikhna Cheikh Saadbou Aïdara, est décédé ce dimanche 30 août 2026 à l'hôpital Principal de Dakar. L'information a été confirmée par son entourage et relayée par la RTS. Le défunt sera inhumé à Nimzatt, en Mauritanie, auprès de son grand-père et guide spirituel, Mame Cheikhna Cheikh Saadbouh.



À l'annonce de cette disparition, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est exprimé publiquement sur son compte officiel pour présenter ses condoléances à la famille, à la communauté khadre du Sénégal et de la Mauritanie, ainsi qu'à l'ensemble des fidèles.



Le chef de l'État a déclaré : « J’ai appris avec une profonde tristesse le rappel à Dieu de Cheikhna Cheikh Saadbou Aïdara, fils de Cheikh Mouhamed Takhiyoullah et doyen d’âge de la famille de Mame Cheikh Saadbou ».



Désigné Khalife général de la communauté khadriya en 2022 par la famille chérifienne après le décès de Cheikh Aya Aïdara, le guide spirituel était une figure majeure dont le rayonnement s’étendait dans toute la sous-région.