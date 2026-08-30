Sport-études : Fatma Samoura nommée présidente du Conseil d’administration du SEED Project à Thiès

L’ancienne secrétaire générale de la FIFA, Fatma Diouf Samoura, a été nommée présidente du Conseil d’administration du SEED Project, une académie de sport-études installée à Thiès et fondée par Amadou Gallo Fall.



L'annonce a été faite par la direction de l'organisation dans un communiqué officiel. La structure indique que cette nomination marque « une nouvelle étape importante pour SEED et s’inscrit pleinement dans la dynamique de transformation et de développement de notre organisation à l’horizon 2030 ». Le texte précise que son expérience « sera un atout majeur pour accompagner SEED dans le renforcement de sa gouvernance et l’accélération de son impact au service de la jeunesse africaine ».



Réagissant à cette nomination, Fatma Diouf Samoura s'est félicitée du parcours de l'académie, soulignant que « SEED Project a déjà démontré ce qui est possible lorsque l’excellence sportive, l’éducation et des valeurs fortes se conjuguent pour former de jeunes leaders ».



Elle a exprimé sa volonté d'agir immédiatement au sein de la structure. « Je me réjouis de travailler avec le fondateur, le Conseil et l’ensemble de la communauté SEED pour renforcer sa gouvernance, approfondir son impact et contribuer à bâtir un modèle capable d’inspirer les institutions de sport-études à travers le continent », a déclaré l'ancienne dirigeante du football mondial.