Déclarations incendiaires de Wade : Bby accuse l’opposition et la Société civile

Suite à l’appel à l'insurrection et au sabotage du scrutin présidentiel du 24 février prochain du Secrétaire général du Parti démocratique sénégalais Abdoulaye Wade, le pôle de communication du candidat de la mouvance présidentielle est monté au créneau pour s'indigner et dénoncer également le silence complice de l'opposition et de la Société civile.

"Les déclarations incendiaires de l'ancien président de la République sont à la fois choquantes, surprenantes et indignes de notre démocratie, puisqu'il a appelé au sabotage du processus électoral. C'est pour cela qu'il était important de le dénoncer mais aussi de s’'indigner du silence assourdissant de l'opposition face à cet appel a la violence du Pape du Sopi. Et d'une certaine frange aussi de la Société civile. Cette dernière qui est la plus bruyante est étonnamment silencieuse on les attend pas», déclare Pape Mahawa Diouf.



Toutefois, celui qui se proclame porte-parole du candidat Macky Sall estime que tous les acteurs démocratiques et tous ceux qui ont la voix devraient appeler l'auteur de ses déclarations incendiaires à cesser tout de suite.

« C'est le moment d'appeler à tous les militants de sortir nombreux pour sécuriser le vote. Car le vote à sécuriser est en faveur du président Macky Sall, car ils savent qu'ils vont perdre les élections donc ils veulent saboter le processus électorale », conclut le sieur Diouf.