Déclaré mort par erreur sur le site de RFI, Abdoulaye Wade rassure qu'il est en « pleine forme »

Déclaré mort par erreur sur le site de RFI, l'ancien président sénégalais, Abdoulaye Wade, rassure qu'il est en pleine forme.



« Après l’annonce de mon décès sur le site internet de RFI à la suite d’une erreur informatique, je tiens à rassurer que je suis en pleine forme », a réagi Wade sur sa page facebook.



Il ajoute: « Il n’est pas donné à tout le monde de pouvoir prendre connaissance de sa nécrologie de son vivant», avant de rappeler à quel « il est important de vérifier ses sources avant de partager une information».



La toile a été secouée ce matin par les annonces, par Rfi, de la mort des anciens présidents sénégalais Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et celle de l’ancienne présidente de la République du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. La direction de Radio France international a vite sorti un communiqué de presse pour s’excuser, indiquant qu’il s’agit d’un « bug majeur ».



« Un problème technique a entraîné la publication de nombreuses nécrologies sur le site. Nous sommes mobilisés pour rectifier ce bug majeur et nous présentons nos excuses aux personnes concernées ainsi qu’à vous qui nous suivez et nous faites confiance », déclare Rfi dans un tweet.