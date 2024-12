Découverte d'un gisement de phosphate à Thilmakha : une bonne nouvelle pour l'emploi local

Une grande nouvelle pour la commune de Thilmakha, située dans la région de Thiès. En effet, un important gisement de phosphate a été découvert dans cette localité, précisément au village de Keur Maniaw. Ce gisement représente une opportunité précieuse pour le développement économique de la région, avec un impact direct sur l'emploi, notamment pour les jeunes.



Le maire de Thilmakha, Ibra Ndiaye, a partagé avec enthousiasme cette découverte lors de son intervention à la radio RFM, dans l'édition de la mi-journée du mardi 31 décembre. Selon ses déclarations, cette nouvelle pourrait constituer une véritable aubaine pour les habitants locaux, surtout les jeunes, qui seront priorisés lors des recrutements liés à l'exploitation du gisement. "J'ai reçu aujourd'hui la délégation de la société qui va exploiter ce gisement", a révélé M. Ndiaye, précisant que les responsables de l'entreprise lui ont assuré que le gisement découvert est le plus important de la région.



L'exploitation du gisement devrait durer au minimum 50 ans, selon les informations fournies par les exploitants. Cette perspective d'une exploitation de longue durée pourrait transformer l'économie locale, offrir de nombreuses perspectives d'emploi et de formation, et permettre à la région de devenir un acteur majeur dans le secteur du phosphate, selon toujours monsieur Ndiaye.