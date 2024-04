Découverte macabre à Touba : le corps en décomposition d'un gambien retrouvé pendu dans un chantier

Un drame s'est déroulé à Touba, où le corps en état de décomposition avancée d'un ressortissant gambien a été découvert dans une maison en chantier. La victime, identifiée comme K. Cissé, âgée de seulement 23 ans, souffrait de troubles mentaux et avait quitté sa Gambie natale pour chercher des soins dans la capitale du mouridisme.



La brigade de proximité de Touba Bélel a été alertée de la disparition de K. Cissé le vendredi dernier. Sous la direction du gendarme en chef, un avis de recherche a été lancé et une enquête a été ouverte pour retrouver le jeune homme.



Toutefois, K. Cissé a été retrouvé mort, pendu dans une maison en construction. Son corps en état de putréfaction a été découvert par les autorités et déposé à la morgue de l'hôpital Cheikhoul Ahmadou Khadim de Touba par les pompiers, renseigne Rewmi Quotidien.



Cette découverte macabre a plongé la communauté mouride dans la consternation, soulevant des questions sur les circonstances entourant la mort du jeune gambien. Une enquête est en cours.