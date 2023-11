Décret de nomination des membres de la CENA: Ismaela Madior Fall contre attaque face à Ndiaga Sylla

Ismaela Madior Fall, professeur de droit constitutionnel dénie à Ndiaga Sylla, expert électoral, le droit d’attaquer en justice le décret de nomination des nouveaux membres de la CENA. Dans un post sur sa page Facebook, il lui fait savoir : « Non mon cher Ndiaga Sylla » !Le ministre des Affaires étrangères de lui faire savoir que «vous ne pouvez pas attaquer le décret de nomination des membres de la CENA parce qu'il s'agit d'un acte administratif. Vous n'avez pas qualité et intérêt à agir. Seul l'intéressé, auquel l'acte, en l'occurrence individuel, ferait grief, a intérêt à agir et pourrait le contester par la voie de l'excès de pouvoir ». Et de lui rappeler : «On n'est pas en matière d'élection locale dont un électeur peut contester la régularité».Le ministre de la Justice d’alors d’enfoncer le clou dans sa tentative de dissuader Ndiaga Sall ou tout individu d’attaquer le décret de nomination des membres de la CENA. «Votre initiative groupale ne saurait juridiquement prospérer car les appelés à se joindre à votre initiative, tout comme vous, n'ont pas intérêt à agir car aucun de vos droits n'a été ni individuellement ni collectivement prejudicié. L'autoproclamation "d'expert en droit électoral" ne donne pas le droit de dire ce qu'on veut», a souligné Ismaïla Madior Fall.