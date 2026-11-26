Le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de la Direction générale des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, lors de sa réunion hebdomadaire tenue le mercredi 25 novembre 2026.
Selon le communiqué officiel publié à l’issue des travaux de l’exécutif, cette nouvelle entité administrative regroupe désormais sous une même direction générale les services liés à la gestion domaniale, cadastrale et foncière. Cette mesure réglementaire vise à restructurer et centraliser la gouvernance de ce secteur stratégique au sein de l’administration sénégalaise.
Autres articles
-
Modernisation de l’État : le Premier ministre fixe le cap de l’évaluation des agents publics et de la cartographie des risques
-
Diplomatie : Bassirou Diomaye Faye attendu à Doha et Abu Dhabi du 5 au 9 décembre
-
Protection sociale : Bassirou Diomaye Faye exige une évaluation des aides aux personnes vivant avec un handicap
-
Diaspora sénégalaise : vers une amélioration des services administratifs et sociaux à l’étranger
-
Sénégal oriental : le Président exige l’activation des fonds miniers et la création du Comptoir de l’Or