Le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de la Direction générale des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, lors de sa réunion hebdomadaire tenue le mercredi 25 novembre 2026.



Selon le communiqué officiel publié à l’issue des travaux de l’exécutif, cette nouvelle entité administrative regroupe désormais sous une même direction générale les services liés à la gestion domaniale, cadastrale et foncière. Cette mesure réglementaire vise à restructurer et centraliser la gouvernance de ce secteur stratégique au sein de l’administration sénégalaise.

