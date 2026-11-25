Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a demandé au Premier ministre et au ministre de l’Économie, des Finances et du Plan de prendre sans délai les mesures nécessaires à l’exécution des programmes inscrits dans la Loi de finances rectificative (LFR) 2026. Le chef de l’État a fait cette demande lors du Conseil des ministres tenu le mercredi 25 novembre 2026 au Palais de la République.



Bassirou Diomaye Faye a rappelé qu’il a mis en vigueur le projet de LFR 2026 par décret n° 2026-2416 du 19 novembre 2026, après son dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale le 18 septembre 2026. Le président de la République a exigé le respect des équilibres budgétaires et financiers définis.



Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé sa volonté de garantir le fonctionnement régulier des institutions et des pouvoirs publics, tout en préservant les intérêts de la Nation. Le chef de l’État a instruit le gouvernement d’honorer les engagements internationaux et d’accélérer l’assainissement des finances publiques, la relance économique par les réformes de l’environnement des affaires et la promotion du secteur privé, ainsi que la protection sociale et la solidarité envers les couches vulnérables.



Bassirou Diomaye Faye a également insisté sur le financement et le bon déroulement de la campagne de commercialisation agricole, le démarrage du Programme spécial pour l’emploi et l’entrepreneuriat des jeunes et le renforcement du dialogue social avec les centrales syndicales et les organisations patronales.