Le chef de l’État a instruit le Gouvernement d’évaluer les dispositifs d’assistance en faveur des personnes vivant avec un handicap et de consolider leur protection sociale, lors du Conseil des ministres tenu le mercredi 25 novembre 2026.



Selon le communiqué officiel de la réunion hebdomadaire, l’exécutif doit également prendre toutes les dispositions pratiques nécessaires, en synergie avec les associations concernées, pour assurer le bon déroulement des célébrations de la Journée internationale des personnes handicapées, prévue le 3 décembre. Au-delà de cette commémoration, la présidence souligne l’impératif de renforcer la participation de ces citoyens à la vie de la Nation.



Cette orientation découle de la volonté du Président de la République d’accorder une attention particulière à cette catégorie de la population, qu’il identifie comme l’un des groupes les plus vulnérables de la société.

