Le Premier ministre a ordonné la finalisation avant la fin de l’année du Code général d’éthique et de déontologie des agents publics, tout en annonçant l’installation prochaine d’un comité de pilotage dédié aux infrastructures maritimes et portuaires, lors du Conseil des ministres tenu le mercredi 25 novembre 2026.



Selon le communiqué officiel de la réunion hebdomadaire, le projet de Code d’éthique, accompagné de son décret d’application, doit matérialiser le principe du Jub, Jubal, Jubanti au sein de l’administration et instaurer un contrat de confiance avec les usagers. Le ministre chargé de la Fonction publique et le ministre, Secrétaire général du Gouvernement, ont été instruits de soumettre ces textes au Conseil des ministres d’ici la fin de l’année 2026.



Sur le volet économique et logistique, le chef du Gouvernement a tiré les leçons de la revue des décisions issues du Conseil interministériel spécial d’août 2024. Face à la nécessité de renouveler l’approche stratégique en matière d’infrastructures maritimes et portuaires, un Comité de Pilotage sera mis en place dès le mois de décembre 2026, conformément aux orientations présidentielles.



La modernisation de l’appareil d’État passera également par la tenue de la deuxième édition de la Conférence des Administrateurs et Managers publics (CAMP), dont les préparatifs sont en cours autour du thème de la qualité du service public. Dans cette dynamique, les membres du Gouvernement sont invités à collaborer avec le ministère de la Fonction publique et le Bureau Organisation et Méthodes pour évaluer les performances des agents au titre de 2026 et fixer les objectifs de 2027.



Enfin, le Premier ministre a fixé une échéance stricte en matière de gouvernance financière et opérationnelle. Lors du prochain exercice budgétaire, l’ensemble des entités sous tutelle ministérielle devra impérativement boucler les travaux de cartographie des risques au plus tard le 31 mars 2027.

