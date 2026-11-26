Lors du Conseil des ministres tenu le mercredi 25 novembre 2026, le chef de l’État a instruit le ministre chargé des Sénégalais de l’Extérieur de renforcer l’accompagnement administratif et social des compatriotes établis à l’étranger, tout en exigeant un point d’étape sur les engagements pris en faveur de la Diaspora d’ici la tenue de sa Journée nationale, le 17 décembre 2026.



Selon le communiqué officiel de la réunion hebdomadaire du gouvernement, le ministre devra agir en étroite collaboration avec les missions diplomatiques et consulaires ainsi qu’avec les associations officielles de la communauté sénégalaise de l’extérieur pour concrétiser ce premier volet. Parallèlement, le chef de la diplomatie et des Sénégalais de l’Extérieur est chargé d’évaluer l’état d’avancement des recommandations validées lors de l’édition 2025, un bilan qui devra associer toutes les parties prenantes concernées.



Cette double directive s’inscrit dans la mise en œuvre de l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050. L’exécutif réaffirme ainsi le statut de la Diaspora comme une véritable force vive de la Nation et un levier incontournable du développement économique et social du pays.

