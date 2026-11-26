Le Président de la République prendra part au Forum économique de Doha du 5 au 7 décembre 2026, avant de rallier Abu Dhabi du 7 au 9 décembre pour participer à la Troisième Conférence des Nations unies sur l’Eau, un sommet co-organisé par le Sénégal.



Selon le communiqué officiel du Conseil des ministres tenu le mercredi 25 novembre 2026, le chef de l’État a lui-même informé le Gouvernement de ce double déplacement international axé sur la coopération économique et les enjeux hydriques mondiaux.



Cette séquence diplomatique s’inscrit dans le cadre du suivi de l’intégration, de la coopération et des partenariats internationaux portés par la présidence de la République

