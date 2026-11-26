Le chef de l’État place le Pôle-territoire du Sénégal oriental au centre de ses priorités stratégiques. Convaincu que les régions administratives de Tambacounda et de Kédougou regorgent d’un potentiel majeur dans les secteurs agricole, forestier, touristique et minier, le Président de la République a instruit le Gouvernement d’accélérer le déploiement des infrastructures de sécurité, de désenclavement, d’hydraulique et d’électrification. Cette dynamique s’inscrit directement dans la mise en œuvre du Plan Diomaye pour le Sénégal oriental.



Sur le volet extractif, la présidence exige une maîtrise stratégique et souveraine du secteur minier. Cette approche repose sur un partenariat responsable qui associe les sociétés privées légalement établies, les collectivités territoriales et les populations locales. Le chef de l’État a également insisté sur l’activation effective des fonds miniers afin de financer le développement économique et les infrastructures sociales de base au profit des zones d’exploitation.



Parallèlement à la valorisation des ressources, la préservation des écosystèmes demeure une exigence ferme. Le Président de la République a rappelé la nécessité de poursuivre les efforts de réhabilitation des sites miniers ainsi que de protection de l’environnement et de la biodiversité. Sur le plan institutionnel, il a invité le ministre des Mines et de la Géologie à accélérer la mise en place du Comptoir national de Commercialisation de l’Or, jugée urgente.



Pour concrétiser ces orientations sur le terrain, le chef de l’État entamera une tournée économique dans les régions de Kédougou et de Tambacounda du 26 au 30 novembre 2026. Ce déplacement sera notamment consacré au suivi et au développement du secteur des Mines et de la Géologie.

