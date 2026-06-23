Défaite face la Norvège : «J’ai fait beaucoup d’erreurs (…) On en a fait trop pour pouvoir gagner», admet Kalidou Koulibaly

Dans la nuit du lundi au mardi (00h – GMT), l'équipe de Norvège a battu le Sénégal 3 buts à 2 lors de la deuxième journée du Groupe I de la Coupe du Monde 2026, au MetLife Stadium du New Jersey (Etats-Unis). Le capitaine et défenseur central des Lions, Kalidou Koulibaly, a porté une lourde responsabilité individuelle dans la défaite du Sénégal, étant directement impliqué sur les buts encaissés. Face à la presse, il a admis avoir «fait beaucoup d’erreurs», estimant que la défaite méritée.



«Le football de haut niveau, ça se joue sur des détails. C'est l'équipe qui fait le moins d'erreurs qui gagnera. Aujourd'hui, je pense que j'ai fait beaucoup d'erreurs. C'est vraiment dommage. On sait que le niveau de la Coupe du Monde est très élevé. On n'a pas le droit à l'erreur. Et aujourd'hui, on en a fait trop pour pouvoir gagner ce match», a admis Kalidou Koulibaly.



Alors qu’il revient de blessure, Kalidou Koulibaly, en méforme, avait déjà cristallisé les tensions après la première défaite du Sénégal contre la France (3-1). Si le Sénégal n’est pas mathématiquement éliminé de la compétition, le défenseur central assure que son pays va tout donner pour être parmi les meilleurs 3e, signe d’une qualification pour le prochain tour. «On va faire un gros match contre l'Irak et on va essayer de gagner le match», a-t-il dit, appelant à une mobilisation des supporters. «Il faut que les gens soient aussi derrière nous. Il faut continuer à être derrière nous. Je sais que c'est très difficile maintenant parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé», a-t-il affirmé.



Dans le groupe I, à l’occasion de la dernière journée, la France et la Norvège, après avoir décroché leurs billets pour le prochain tour, s’affronteront pour la première place. Au même moment, l’Irak et le Sénégal (avec chacun zéro point au compteur) joueront pour espérer être parmi les meilleurs 3e.