Mondial 2026: Angleterre-Ghana, une affiche alléchante à Boston

Les Black Stars sont à la deuxième place du groupe L derrière l'Angleterre, grande favorite, qui bénéficie d'une meilleure différence de buts après sa victoire contre la Croatie à Dallas (4-2).



Attention à Harry Kane, machine à marquer cette saison

Face aux Anglais, le Ghana aura dans ses rangs le milieu de terrain Thomas Partey, resté à son camp de base aux États-Unis faute d'avoir obtenu un visa pour se rendre au Canada, car il fait l'objet d'accusations de viols et d'agression sexuelle portées par quatre femmes entre 2020 et 2022.



Le Ghana aura du pain sur la planche lors de ce choc face aux « Three Lions ». La tornade Jude Bellingham aborde le deuxième match de l'Angleterre en jeune patron conforté. Le milieu offensif de 22 ans a couru, taclé et marqué contre la Croatie. Et puis il y a Harry Kane, une machine à marquer, qui totalise 61 buts avec le Bayern Munich cette saison. L’Anglais est le troisième joueur à inscrire plus de 60 buts avec un club européen au XXIe siècle.



En réussissant un doublé face à la Croatie, Harry Kane a écrit un nouvelle page de l'histoire de l'Angleterre en devenant le deuxième joueur de son pays à inscrire dix buts en Coupe du monde, dont six en 2018 en Russie, et deux au Qatar en 2022. Il a égalé Gary Lineker qui avait marqué à six reprises lors de la Coupe du Monde 1986 au Mexique, avant d'en ajouter quatre autres au Mondial 1990 en Italie.



Le dynamisme de Semeyo

Les Ghanéens pourront aussi compter sur Antoine Semeyo, 27 ans, qui a rejoint le 9 janvier dernier Manchester City, après avoir passé près de quatre ans au sein du club de Premier League de Bournemouth.



Dans une interview accordée en avril au podcast « In the Mixer », Semenyo a évoqué son choix de représenter le Ghana. « Ils [le Ghana] m'ont sollicité quand j'avais 21 ans et je ne pouvais pas refuser », a-t-il déclaré aux animateurs Joleon Lescott et Olivia Buzaglo. « La décision a été très facile à prendre. Toute ma famille était ravie. Ils soutiennent le Ghana. Ils regardent les matchs à la télé, ils crient, ils donnent des coups de pied dans les meubles... c'est du sérieux. »



Passé par des équipes universitaires durant son adolescence, Semenyo a confié à Lescott et Buzaglo qu'il ressentait une pression accrue pour être performant en équipe nationale. « Au Ghana, l'attente est telle que chaque ballon que je touche doit finir au fond des filets », a expliqué celui qui participe à son deuxième Mondial après le Qatar en 2022 où il n'avait joué que 19 minutes en deux entrées.



Réputé pour ses qualités de dribbleur, son contrôle de balle, sa vitesse et sa puissance, Semenyo devra apporter du spectacle et du dynamisme à l'attaque ghanéenne, alors que les Black Stars tentent d'atteindre la phase à élimination directe pour la première fois depuis leur parcours jusqu'en quarts de finale en 2010.



La rencontre entre les Anglais et les Ghanéens aura un goût particulier pour le capitaine des Black Stars, Jordan Ayew, qui évolue outre-Manche depuis 2015. « Ce sera un match spécial. Je vis en Angleterre depuis dix ans, c’est un peu ma "troisième maison", car la France est ma deuxième. J’ai toujours été bien traité là-bas. J’y ai vécu tellement de choses, des hauts et des bas… J’adore y vivre et j’espère y rester encore de nombreuses années », a-t-il déclaré sur Fifa.com.

