Mondial 2026 : le Sénégal s’incline face à la Norvège (3-2) et jouera sa survie contre l’Irak

Le Sénégal a concédé un deuxième revers consécutif dans cette Coupe du Monde 2026, s’inclinant face à la Norvège (3-2), ce mardi au MetLife Stadium de New York.



Marcus Pedersen a ouvert le score juste avant la pause (43e), avant qu'Erling Haaland ne fasse parler sa puissance en inscrivant un doublé en début de seconde période (48e, 58e). Du côté sénégalais, Ismaïla Sarr a lui aussi signé un doublé (53e, 90e+3), mais ses deux réalisations n'ont pas suffi à inverser le cours de la rencontre.



Avec zéro point au compteur après deux sorties, les « Lions de la Teranga » jouent désormais leur survie dans la compétition. Ils devront impérativement s'imposer face à l'Irak, ce vendredi 26 juin à 19h00 GMT, tout en espérant un scénario favorable pour décrocher l'un des sésames réservés aux meilleurs troisièmes de groupe.



Dans l'autre rencontre du groupe I, la France s'est imposée face à l'Irak. Avec deux victoires en autant de matches, les Bleus (6 points, +5) et la Norvège (6 points, +4) valident tous deux leur billet pour les huitièmes de finale. La France conserve la tête du groupe grâce à une différence de buts légèrement supérieure à celle de son dauphin norvégien.