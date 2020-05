Défaut de prise en charge : la mutuelle de santé des cheminots interpelle Macky Sall

Les mutuelles de santé font partie des secteurs impactés par la crise du covid19. Celle des cheminots du Sénégal en première ligne. En effet, cette structure ne peut plus envoyer des malades au niveau des districts de santé partenaires, car elle traverse actuellement d'énormes difficultés financières. Pour le président du conseil d'administration, Adama Issac Diop, son organisation est doublement impactée. Il indique que la plupart de ses membres s'activent dans le secteur informel et qu'ils ne travaillent plus à cause de la crise liée au coronavirus.



Il soutient que depuis 2017, la mutuelle n'a pas reçu de subvention de l'État. Alors que ce dernier avait demandé d'intégrer les détenteurs de carte de l'égalité de change, les bénéficiaires et les titulaires.



De l'avis du gérant de la mutuelle, Cheikh Mademba Ndiaye, la structure est au bord du gouffre et a besoin d'être appuyé afin de pouvoir continuer à prendre en charge ses membres. Il interpelle l'État afin de faire bloquer les subventions destinés aux mutuelles de santé, dans le journal Libération.