Défense et sécurité : le Sénégal et le Burkina Faso unissent leurs forces contre le terrorisme

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, et son homologue burkinabè, Jean Emmanuel Ouédraogo, ont présidé ce samedi une séance de travail conjointe élargie aux délégations des deux pays. À cette occasion, la défense et la sécurité ont occupé une place centrale dans les échanges. Le Sénégal et le Burkina Faso ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération dans ces domaines, en mettant l’accent sur la mutualisation des efforts et l’intensification du partage d’informations, afin de lutter plus efficacement contre la menace terroriste.



Sur les questions de défense et de sécurité, les deux parties ont souligné l'importance de la mutualisation des efforts et du renforcement du partage d'informations pour faire face efficacement à la menace terroriste, au fléau de la circulation des armes légères et de petit calibre, à la criminalité transfrontalière ainsi qu'aux trafics de toutes sortes qui sévissent dans la sous-région.



Reconnaissant la persistance du terrorisme et de l'extrémisme violent comme des menaces majeures pour la stabilité et le développement durable, les deux délégations ont appelé à une coordination des actions et à une mobilisation accrue de la communauté internationale en soutien aux efforts endogènes.



Les deux parties se sont également félicitées de la convergence de vues entre Leurs Excellences le Capitaine Ibrahim TRAORE, Président du Faso, Chef de l'Etat et Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République du Sénégal, sur le respect de la souveraineté des Etats et de la maîtrise de leur destin sans ingérence étrangère.



Le Chef de la délégation sénégalaise a renouvelé le soutien et la solidarité du Sénégal au Burkina Faso dans sa lutte avec bravoure contre le terrorisme. A ce propos, il a rendu hommage aux forces combattants burkinabè tombées sur le cham d’honneur et salué la résilience du vaillant peuple frère burkinabè.