Déférés au parquet pour avoir vendu à 60 000 frs, un véhicule volé

Le moins que l’on puisse dire est que le sieur Amadou Dieng est très téméraire. Ayant trouvé une voiture de marque Peugeot 309 garée au parking du stade Léopold Sédar Senghor, il n’ a rien trouvé de mieux à faire que de la démonter pour la revendre. La victime Cheikh Mbacké qui avait confié sa voiture à un tôlier a été joint par celui-ci qui l’a informé de la disparition de son véhicule.



Procédant à des recherches, après avoir fait une déclaration à la police, le propriétaire a retrouvé sa voiture le 23 janvier sur l’ancienne piste de l’aéroport de Dakar. Accompagnée des éléments de la brigade de recherches du commissariat des Parcelles Assainies, la victime a trouvé la Peugeot 309 dans un parc à ferraille. Selon le sieur Abdou Diop, la victime lui avait remis son véhicule pour réparation et tôlerie. Après service fait, la partie électricité devait être faite par un électricien. Ainsi, pour éviter que la voiture ne soit mise en fourrière par les agents municipaux, il l’avait garée au parking du stade Léopold Sédar Senghor.

Après la découverte de la voiture, la police a mené une enquête qui a permis de mettre la main sur le sieur El hadj Amadou Dieng qui avait vendu le véhicule volé pour un prix de… 60 000 FCFA au sieur Ibrahima Diouf.



Le mis en cause avoue avoir volé la voiture au parking du stade LSS, puisqu’elle était dans un état défectueux. Pour ce faire, il a dû requérir les services du taximan Ablaye Thiaw avant de démonter la voiture en procédant à sa vente par pièces détachées au sieur Ibrahima Diouf. Tout ce beau monde a été déféré au parquet pour vol et recel.



Le Témoin