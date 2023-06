Déficit de moutons à Dakar : le ministre de l'Elevage accuse les manifestations du mois de juin

Le ministre de l’Elevage, Samba Ndiobéne Ka, a confirmé ce jeudi, le déficit en moutons, qui gagne la région de Dakar à moins de dix jours de la fête de Tabaski. Pour justifier ce manque, le ministre accuse les manifestations du mois de juin et les travaux du bus rapide transit (BRT) d’être les responsables.



« A la date du 18 juin, nous avons enregistré plus de 84.000 bêtes, 200.000 au niveau de Dakar contre 123.000 l’année dernière à la même période. Soit un déficit de 138 000 moutons », a renseigné le ministre de l’Elevage, au cours de la rencontre du gouvernement face à la presse.



A l'en croire, cette situation s’explique pour deux raisons. « Là aussi il faut comprendre qu’il y a une situation d’instabilité tendue. Et cela est dû à des manifestations enregistrées au mois de juin. Aucun l’éleveur ou opérateur ne va investir dans ces circonstances. Sans compter les travaux de bus rapide transit », a-t-il expliqué.