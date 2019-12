Dégât collatéral de la marche devant le Palais: Le commissaire central Mamadou Ndour a été viré

La manifestation devant le Palais le 26 novembre dernier de Guy Marius Sagna et compagnie pour dénoncer la hausse du prix de l’électricité a eu des conséquences. Le commissaire central Mamadou Ndour a été viré et remplacé par El Hadj Cheikh Dramé qui dirigeait il y a peu la Sûreté urbaine de Dakar.



Le journal L’AS souligne que « Mamadou Ndour, installé il y a un peu plus d’un mois, a été sanctionné pour négligence, après l’incursion de Guy Marius Sagna jusqu’aux grilles du Palais de la République ».



Guy Marius Sagna, Babacar Diop et 7 autres individus avaient été arrêtés devant les grilles du Palais présidentiel. En dépit de l’interdiction préfectorale de leur marche pour « imprécision de l’itinéraire, risque réel de trouble à l’ordre public », ils avaient réussi à s’accrocher aux grilles du palais pour protester contre la hausse annoncée du prix de l’électricité.