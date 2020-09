Déguerpissement Terme Sud Ouakam: un mort signalé (Vidéo)

Une femme en pleurs, des cris d'hystérie devant une maison du quartier Terme Sud, théâtre d'affrontements entre forces

de l'ordre et habitants depuis ce mercredi matin: "ils ont tué Sow, ils ont brûlé sa maison, Sow est mort". C'est la dernière information recueillie sur place par l'équipe de PressAfrik, qui poursuit les investigations pour savoir réellement ce qu'il en est et avoir une information plus précise sur ce décès présumé... Pour l'instant, le corps de la victime n'a pas encore été vu. Regardez !!!