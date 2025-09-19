Déguerpissement à Soumbédioune : les mayeurs et vendeurs démunis face à une opération surprise (Vidéo)

Une opération de déguerpissement a brutalement bouleversé le quotidien des centaines de vendeurs et mareyeurs de Soumbédioune (sur la corniche ouest) Jeudi soir. Sous un soleil accablant, entassés derrière leurs tables et caisses, les commerçants, pris de court, tentent tant bien que mal de sauver leurs marchandises et leur outil de travail. Une équipe de PressAfrik s’est rendue sur place pour recueillir leurs témoignages, teintés d’amertume et d’incertitude. Au milieu du désarroi, Mamagou Keur Fall, un sexagénaire le fil de pêche à la main, confie d’une voix mélancolique : « Il faut prévenir avant de commencer les travaux pour permettre aux gens de prendre leurs mesures. » Résigné, il s’en remet désormais à la divine providence. Regardez!



Samba Cor Faye (stagiaire)

