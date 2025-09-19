Déguerpissement à Soumbédioune : les mayeurs et vendeurs démunis face à une opération surprise (Vidéo)

Autres articles
-
Affaire des 5,597 milliards FCFA : Ibrahima Ba, Saliou Sylla et Cheikh Tidiane Seck placés envoyés en prison
-
Sénégal : Un nouveau Code des impôts pour un financement endogène de l’économie
-
«Journée noire» pour la France : les protestations contre la politique de Macron secouent le pays
-
Maintenance : la Senelec annonce des perturbations sur la plateforme Woyofal à partir du 22 septembre
-
Diourbel : Dr Mamadou Dieng alerte sur la prolifération des MTN et appelle à un changement de comportement