Déguerpissement nocturne au Rond-Point Liberté 6: Abdou Karim Fofana et ses bulldozers dégagent tout

Le ministre du Logement, de l'Hygiène publique et du Cadre de vie et son équipe ont mené dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 janvier 2020, une opération de déguerpissement au rond point 6, dans la capitale sénégalaise. Munis de bulldozers et de remorqueurs, ils ont tout rasé. Voitures, tabliers, cantines et autres commerces obstruant la circulation, rien n'est laissé en rade. Certains occupants trouvés sur place ont tenté de riposter. Mais en vain.



Le ministre Abdou Karim Fofona par le biais du Directeur général du Cadre de vie et de l'Hygiène publique invite les maires à s'impliquer sur cette mission. "C'est un appel que nous voulions lancer, parce que les opérations ont été faites en accord avec la mairie pour rapporter certaines autorisations d'occupations sur certains axes notamment avec tous ces lieux concernant la vente de véhicule", a lancé Oumar Ba.