CAN 2025 : Bassirou Diomaye Faye décrète le 19 janvier jour férié et promet une récompense aux “Lions”

Après le deuxième sacre du Sénégal en Coupe d’Afrique des Nations, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a décrété ce lundi 19 janvier 2026 jour chômé et payé sur toute l’étendue du territoire national.
Le chef de l’État a fait cette annonce à l’issue d’une déclaration solennelle diffusée sur la RTS1. Il a salué l’exploit historique des “Lions”, sacrés champions d’Afrique 2025.
En plus de ce jour férié exceptionnel, le Président Faye a également promis une récompense spéciale aux nouveaux champions d’Afrique, en reconnaissance de leur performance et de la fierté offerte au peuple sénégalais.
