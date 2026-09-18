Délibéré du procès des créatrices de contenu : le tribunal de Pikine-Guédiawaye inflige des peines de prison ferme à Rox, Jessica, Narou et Ramz Yago

Le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye a rendu son délibéré ce vendredi 18 septembre 2026 dans l'affaire opposant le ministère public et plusieurs parties civiles aux figures des réseaux sociaux Rokhaya Fall alias « Rox la Chancelière », Khadidiatou Kébé dite « Jessica », Nafissatou Fall alias « Narou Karma » et Ramatoulaye Diaw alias « Ramz Yago ». Poursuivies pour « injures publiques, association de malfaiteurs et diffamation », les prévenues ont été reconnues coupables et condamnées à des peines de détention privée de liberté assorties de sanctions financières.



À l'issue de la décision du juge, Rokhaya Fall (« Rox ») a écopé d'une peine de six mois de prison ferme, accompagnée d'une amende de 100 000 francs CFA. L'instance judiciaire a également ordonné à la prévenue le versement de 2 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts au profit de la partie civile Adji Mass à titre de dommages et intérêts. De son côté, Khadidiatou Kébé (« Jessica ») s'est vue infliger une peine de trois mois de prison ferme et 100 000 francs CFA d'amende.



La juridiction correctionnelle a rendu une sentence similaire à l'encontre de Nafissatou Fall (« Narou Karma »), condamnée à trois mois de prison ferme et 100 000 francs CFA d'amende. Enfin, Ramatoulaye Diaw (« Ramz Yago ») a été sanctionnée d'un mois de prison ferme, également couplé à une amende forfaitaire de 100 000 francs CFA.



Pour rappel, dans son réquisitoire, le procureur Sow a estimé que l’infraction d’ « association de malfaiteurs » est « constante pour toutes les prévenues », rappelant que les désistements de plaintes n’emportent pas relaxe. Le maître des poursuites a requis la relaxe de Rox pour la « divulgation d’images », mais a demandé sa culpabilité pour les « menaces de mort ». Il a requis deux ans de prison dont un an ferme contre Rokhaya Fall, deux ans dont six mois ferme contre Khadidiatou Kébé, et deux ans dont trois mois ferme à l’encontre de Nafissatou Fall et Ramatoulaye Diaw.