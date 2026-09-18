Guédiawaye : un agent immobilier et un mécanicien au cœur d'un dossier de drogue et de prostitution

Un gérant de parking de 35 ans, du nom d’El Hadji Malick Diack, s'est présent volontairement au commissariat de police de Golf-Sud pour avouer son « homosexualité » et faire part du fardeau psychologique qu'il subissait, avant d'essayer de revenir sur ses déclarations. Cette démarche inattendue a poussé les forces de l'ordre à ouvrir une enquête approfondie sur les activités du requérant et de ses proches.



Les recherches des policiers les ont rapidement conduits à examiner le téléphone portable d'Abdoul Aziz Kandé, un agent immobilier de 35 ans présenté comme l'amant d'El Hadji Malick Diack depuis un an. Selon les éléments d'information rapportés par le journal Libération, l'analyse de l'appareil a permis d'exhumer de nombreuses conversations explicites au sein d'un groupe opérant sous pseudonymes sur la plateforme Snapchat.



L'investigation de la police de Golf-Sud a ensuite permis d'identifier et d'interpeller Matar Tall, un mécanicien âgé de 37 ans. D'après les révélations du quotidien Libération, ce dernier est soupçonné d'être le « fournisseur de crack du groupe », tout en « proposant des services de prostitution tarifés à 10 000 francs CFA ».