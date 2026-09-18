Affaire Ouseynou Fall : la Section de recherches de Colobane réactive le dossier suite à la résurgence d'une vidéo de 2022

Les forces de gendarmerie de la Section de recherches (SR) de Colobane ont placé en garde à vue l'ancien militaire Ousseynou Fall, plus connu sous le nom de « Caporal Fall ». Selon les informations rapportées par le site Seneweb, ce militant de la formation politique Pastef et chroniqueur sur une chaîne YouTube basée à Dakar est poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles et diffamation envers les armées ».



L'origine des poursuites remonte à une prestation télévisée accordée au média en ligne Sénégal 7. Lors de cette émission enregistrée en 2022, le mis en cause avait formulé des déclarations jugées explosives sur les forces armées sénégalaises. Bien que l'entretien résonne depuis deux ans, la diffusion récente de plusieurs séquences extraites de ce programme sur les réseaux sociaux a conduit l'autorité judiciaire à confier l'ouverture d'une enquête aux éléments de la SR de Colobane.



Sauf modification du calendrier judiciaire, Ousseynou Fall devrait être présenté au procureur de la République ce vendredi à l'issue de sa période de garde à vue.