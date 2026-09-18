Loi de finances rectificative 2026 : Ousmane Sonko démonte les accusations de blocage du budget

Le président de l'Assemblée nationale Ousmane Sonko a tenu à clarifier la position de l'institution au sujet des rumeurs persistantes concernant le budget. : « L'institution n'a jamais reçu de notification de loi de finances rectificative sur l'année 2026. Le gouvernement n'a jamais saisi l'Assemblée nationale d'une demande complète accompagnée d'une loi de finances rectificative. »





Poursuivant son allocution, ce matin, à l'hémicycle, à l'ouverture officielle de la troisième session extraordinaire de l'année 2026. il a sévèrement mis en garde contre toute manipulation politique de l'opinion publique. Il a souligné avec fermeté : « Vouloir l'instrumentaliser sur le plan politique et faire croire aux Sénégalais que l'Assemblée nationale a délibérément bloqué l'examen d'une loi de finances relève de la démagogie et de la mauvaise foi. L'Assemblée nationale est une institution et nous appelons tous les acteurs politiquement engagés ou de manière déguisée à respecter cette institution et à veiller aux informations qu'ils disent. »





Cette session, convoquée à la suite d'une réunion du Bureau de l'institution, intervient notamment pour examiner des dossiers majeurs inscrits à l'ordre du jour, parmi lesquels figurent plusieurs projets et propositions de lois.



