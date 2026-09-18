Qualifications et projections 2030 : Patrick Vieira dévoile une pré-sélection élargie pour ouvrir son mandat

Le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Patrick Vieira, a officiellement pris ses fonctions lors d'une conférence de presse introduite par la Fédération sénégalaise de football. S'exprimant devant les médias, le technicien a qualifié sa nomination de « rêve absolu » et de « retour à la maison », rappelant ses origines dakaroises et saluant la confiance accordée par le président de la fédération, Abdoulaye Fall, et l'ensemble du comité exécutif.



Conscient des attentes suscitées par sa prise de fonction, Patrick Vieira a affirmé mesurer l'ampleur de la tâche et la pression des supporters. « Je mesure la demande du peuple, des 20 millions de Sénégalais, et je sais qu'avec l'expérience et la détermination que j'ai, je pourrai mener à bien ce projet », a-t-il déclaré, soulignant la ferveur observée dès son arrivée à l'aéroport. Le technicien a précisé que son engagement s'inscrit dans un cycle de quatre ans visant les prochaines Coupes d'Afrique des Nations et la préparation de la Coupe du monde 2030.



Afin de préserver la compétitivité du groupe tout en préparant l'avenir, le sélectionneur a annoncé l'intégration progressive de jeunes joueurs aux côtés des cadres aguerris. Pour aborder les premières échéances de qualification, Patrick Vieira a rendu publique une liste élargie comprenant notamment les gardiens Mory Diaw et Evan Diouf, les défenseurs Kalidou Koulibaly et Moussa Niakaté, les milieux Idrissa Gana Gueye et Lamine Camara, ainsi que les attaquants Nicolas Jackson, Boulaye Dia et Iliman Ndiaye.

Voici la liste des joueurs convoqués pour les trois prochains matchs.

Gardiens : Diaw Mory, Diouf Evan, Ndiaye Mamour, Thiam Ngagne Bamba.



Défenseurs : Diouf El Hadji Malick, Koulibaly Kalidou, Mendy Nabil, Niakaté Moussa, Sarr Mamadou.



Milieux de terrain : Camara Lamine, Gueye Idrissa Gana, Gueye Pape, Ndiaye Pape Matar, Ndiaye Rassoul, Sarr Pape Matar.



Attaquants : Jackson Mamadou, Dia Boulaye, Diaw Hassan, Fall Pape Moussa, Jackson Nicolas, Mbaye Ibrahim, Ndiaye Iliman, Sarr Ismaïla, Sima Abdallah, Soumaré Issa.

