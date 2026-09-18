"Diffamation et injures publiques" : Abass Fall porte plainte contre Daour Guèye alias « Leuk Daour »

Le maire de Dakar, Abass Fall, a déposé une plainte par l'intermédiaire de son conseil, Me Mor Sambou, contre Daour Guèye, plus connu sous le pseudonyme de « Leuk Daour ». La décision de l'édile de la capitale découle de griefs portant sur la "diffamation, la diffusion de fausses nouvelles, le traitement de données à caractère personnel ainsi que des injures publiques".



L'affaire selon "Libération", fait suite à la publication et au relais massif sur l'application TikTok et par plusieurs médias en ligne d'une séquence vidéo enregistrée par le mis en cause. Dans ce contenu, l'auteur a proféré des insanités à l'encontre de l'autorité municipale, déclarant notamment : « Abass da nio fatté dem dieul ay gu... ak ay thi... ». Selon le premier magistrat de la ville de Dakar, la gravité des accusations et des propos tenus est jugée extrême dans la mesure où ils dépeignent l'auteur comme un individu « de mauvaise moralité, d'infidèle, étant entendu qu'il est un homme marié et un père de famille ». Une enquête judiciaire a été formellement ouverte pour faire la lumière sur ces faits.