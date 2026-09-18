Dossiers Pierre Robert et Ouzin Keïta : 33 prévenus renvoyés devant les juges de fond

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, Ibrahima Ndoye, a révélé qu'entre mars et juillet 2026, cinq procédures d'information judiciaire ont été ouvertes et confiées aux juges des premier et quatrième cabinets d'instruction. Ces dossiers concernent des faits qualifiés de viol, pédophilie, détournement de mineurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH/Sida et mise en danger de la vie d'autrui.



Ces procédures visent cinquante-et-une (51) personnes, dont quarante-neuf (49) se trouvent actuellement en détention provisoire et deux (02) sous contrôle judiciaire. Le chef du parquet a précisé que « quatorze (14) personnes ont fait l'objet d'un renvoi devant la Chambre criminelle et dix-neuf (19) autres devant la Chambre correctionnelle », tandis que les deux dernières procédures, impliquant dix-huit (18) personnes, sont en cours d'instruction.



Parmi les renvois judiciaires évoqués figurent notamment les suspects arrêtés dans le cadre des dossiers dits Pierre Robert, Ouzin Keïta et leurs acolytes.

