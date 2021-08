Delta accentue le deuil périnatal à Dakar: en moyenne 5 à 6 cas de mort fœtal en semaine lors de gardes à Dantec

Les femmes enceintes ont été considérées comme des sujets à risque dès le début de la pandémie. Les choses ont empiré avec le variant Delta. Présidente du Comité national de gestion des épidémies (Cnge), le docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye alertait: «Des femmes enceintes, atteintes de Covid-19, décèdent dans les hôpitaux. C'est très douloureux de perdre la vie dans de pareilles circonstances, parfois avec son bébé.»



Un drame confirmé par la présidente de l'Association des sages-femmes d'Etat du Sénégal dans les colonnes de L'Observateur. «Dans nos structures, nous recevons tous les jours, des femmes enceintes infectées. Tout dernièrement, un personnel de santé est décédé du coronavirus, alors qu'elle subissait une césarienne», raconte Bigué Bâ Mbodji, en service à l'hôpital Aristide Le Dantec.



« En moyenne, la structure reçoit au moins 5 à 6 cas de mort fœtal en semaine lors de gardes contre 2 lors de la précédente vague », informe le journal.



Selon une étude de l'université d'Oxford en Angleterre, il serait plus dangereux que les précédents pour les femmes enceintes et leur bébé à naître. Une autre étude plus récente de Topsante sur Internet, indique qu'elles auraient jusqu'à 20 fois plus de risques de souffrir de complications ou de décéder. Cet examen mondial a été mené par des chercheurs de 43 maternités dans 18 pays.



Co-auteur, le docteur Michael Gravett de l'université de Washington signale que «la chose primordiale à retenir est que les femmes enceintes ne sont pas plus susceptibles de contracter le Covid-19, mais si elles le contractent, elles sont plus susceptibles de devenir très malades et de nécessiter des soins intensifs, une ventilation ou de donner naissance à un bébé prématuré».



Le médecin précise toutefois que ce risque de complications graves ne touche pas les femmes ayant une forme légère du coronavirus, mais qu'il touche avant tout les femmes enceintes souffrant de comorbidités (obésité, diabète, hypertension gravidique).



Quid du bébé ? Les recherches effectuées par des médecins britanniques et américains sur 4 000 femmes enceintes ayant des symptômes de Covid-19 ou une maladie confirmée par test PCR n'ont pas livré un résultat alarmant. Selon les conclusions de cette étude, toutes les femmes suivies ayant accouché

entre janvier et août 2020 ont donné naissance à un bébé en bonne santé. Il n'y a pas eu non plus d'augmentation du risque de mortinaissance (mort prématuré) ou d'insuffisance pondérale à la naissance.



Toutefois, les conclusions de l'étude suggèrent qu'il y a un risque plus élevé de naissance prématurée. Dans les données britanniques et américaines, elles sont au total un peu plus de 27 % à avoir accouché prématurément. Dans certains cas, les chercheurs ont sup posé que les médecins pourraient avoir décidé de provoquer les accouchements en raison de craintes sur les effets de l'infection au Covid-19 sur la mère et le bébé.