Demande de licences de pêche de Sopasen: le ministre Alioune Ndoye fait le mort

La Société de pêche et de l'armement Sénégalais (Sopasen) a déposé depuis plusieurs mois des demandes de renouvellement de Licences de pêche pour le second semestre 2020 de son navire "Laurence Marie " au ministre de la Pêche et de l'Économie maritime. Mais ses demandes sont sans suite. "Nous venons, par cette présente, solliciter le renouvellement de la licence de pêche de notre navire "Laurence Marie "Dak670, pour la période du 1er août au 31 décembre 2020, conformément aux dispositions de la circulaire MPEno 2478 du 30 novembre 2015", écrivait Fatou Niang Ndiaye, directrice de Sopasen, dans une lettre adressée au ministre Alioune Ndoye, le 27 mai 2020.



Le journal "SOURCE A "de ce 14 août a fait savoir qu'une autre demande a été envoyée un mois après, car le ministre n'a pas répondu à la première. La directrice y ajoute un complément de dossier sur les états financiers de l'exercice 2019 et les statuts de la société de la Sopasen, le courriel a été déposé le 11 juin 2020. Sans baisser les bras, elle a envoyé une autre demande à la direction de la Pêche en demandant quand est ce qu'elle et Cie pourront enfin obtenir leurs licences, après plusieurs mois.



Saer Seck, président du Gaipes explique qu'il est obligé d'arraisonner ses navires faute de document légal pour naviguer dans les eaux sénégalaises et de la sous-région. Que cela lui a porté un préjudice énorme, surtout en cette période de crise. Il ajoute qu'il a envoyé une lettre au ministre Alioune Ndoye, en lui signalant que les licences du 1er Semestre 2020 sont arrivées à terme d'expiration, depuis le 31 juillet dernier.