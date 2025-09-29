Démantèlement d'un réseau de receleurs de téléphones volés : deux Chinois, cerveaux de la bande, arrêtés aux Maristes

Les éléments de la Sûreté urbain (Su) de Dakar ont réussi à mettre la main sur six (06) individus « pour association de malfaiteurs, recel massif de téléphones volés et mise en pièces détachées ». Les mis en causes sont entre autres deux Chinois, deux Guinéennes et deux Sénégalaises.



Ces arrestations font suite à une information faisant état d’un vaste réseau d’association de malfaiteurs et de recel de téléphone portable volés, établi aux Maristes, plus précisément à la cité Elisabeth. L’exploitation de cette piste a permis aux limiers d’effectuer une descente sur les lieux et de procéder à leurs arrestations.



Selon le journal Libération dans sa parution de ce lundi, l’enquête a révélé que les nommés Cheikh Tidiane Guèye et Assane Guèye sont des commerçants sénégalais établis au marché Thiaroye, leur rôle consiste à acheter des téléphones portables et les revendre aux Chinois.



Par la suite, les derniers, Tang Yurong et Fang Jun les mettent en pièces détachées et font la transformation et l’extraction d’une pièce capitale appelée « cirque » qu’ils envoient en Chine pour en refaire d’autres téléphones portables. En ce qui concerne les deux Guinéens, Amadou Diallo et Dato Gomes, ils présentés comme des employés des Chinois, chargés du recyclage des pièces détachées.



Selon le journal, ils ont été interpellés avec 04 cornets de chanvre indien qu’ils disent avoir achetés pour leur propre consommation. Plusieurs sachets, une valise contenant des pièces détachées ainsi qu’une sommes d’argent d’un montant de 1.450.000 Fcfa ont été saisis par devers eux.