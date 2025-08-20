Démantèlement d'un réseau pédocriminel en France : plus de 10.000 suspects identifiés, des centaines de victimes en Afrique dont une vingtaine au Sénégal

L'affaire d'un réseau pédocriminel transnational, impliqué dans des viols sur mineurs et l'inoculation délibérée du VIH en Afrique, notamment au Sénégal et au Maroc, connaît un revirement judiciaire majeur qui suscite l'incompréhension. Adrien Bastard, présenté comme une figure centrale du réseau et mis en examen, a été remis en liberté le 12 août 2025 par la Chambre de l'instruction de Paris, malgré les réquisitions contraires du parquet .



Une affaire "hors norme" aux ramifications mondiales



L'enquête a éclaté en avril 2025 avec l'interpellation de quatre hommes dans l'Oise, en France. Elle a rapidement révélé l'ampleur monstrueuse d'un réseau s'étendant sur une cinquantaine de pays, avec plus de 10 000 suspects identifiés dans le monde. Les victimes, parmi lesquelles la plus jeune avait un mois et demi et la plus âgée 8 ans, se comptent par centaines .



Au cœur du démantèlement : le travail de l'Office central de lutte contre les violences aux mineurs (OFMIN) et de l'Office central de lutte contre la traite des êtres humains (OCRTEH). L'enquête a débuté à l'été 2024 après l'arrestation de deux hommes pour traite d'êtres humains aggravée, qui a permis d'infiltrer des groupes de discussion sur la messagerie cryptée Telegram. Pendant six mois, les enquêteurs ont analysé 73 000 messages et passé au crible plus de 23 000 photos et vidéos à caractère pédopornographique, remontant ainsi jusqu'à des dizaines de profils français .



Les enquêteurs pointent du doigt le rôle de la messagerie Telegram, plateforme de prédilection pour ces échanges, malgré une coopération jugée minimaliste de sa part malgré l'interpellation de son fondateur, Pavel Durov, en août 2024 . Le réseau fonctionnait via des canaux où des contenus innommables, incluant des viols d'enfants, étaient échangés, vendus ou achetés avec des cryptomonnaies .



Le cas spécifique du Sénégal et les zones d'ombre persistantes



L'un des suspects principaux, Pierre Robert, un ancien commerçant beauvaisien bien connu et propriétaire de plusieurs biens immobiliers au Sénégal, est soupçonné d'y avoir organisé des viols collectifs sur des mineurs vulnérables, souvent issus de milieux défavorisés de Dakar ou de régions côtières .



Les victimes étaient recrutées via des intermédiaires locaux ou directement par des promesses d'argent. Les sévices sexuels, systématiquement filmés, comportaient une dimension particulière sordide : l'inoculation délibérée du VIH. Cette pratique, un fantasme pour les commanditaires, visait à aggraver intentionnellement la vulnérabilité physique et psychologique des enfants.



Une vingtaine de victimes sénégalaises



Si les enquêteurs ont estimé qu'une vingtaine de victimes sénégalaises avaient été formellement identifiées, des zones d'ombres persistent sur l'ampleur réelle des crimes commis dans le pays. Des faits similaires sont suspectés au Maroc, où des victimes auraient été recrutées dans les quartiers populaires de villes comme Casablanca ou Marrakech. Les investigations se poursuivent activement sur place, rapporte Les Echos.



La libération controversée d'Adrien Bastard



Figure publique locale, Adrien Bastard était délégué de "Mister France Picardie" et proche du milieu forain . Mis en examen pour des faits extrêmement graves incluant "traite des êtres humains en bande organisée" et "proxénétisme aggravé sur mineurs", sa remise en liberté sous contrôle judiciaire a provoqué stupeur et colère .



La Chambre de l'instruction de Paris a estimé que cette mesure était suffisante pour les besoins de l'enquête en cours, un argument qui peine à convaincre au vu de la gravité des charges et de la complexité transnationale du dossier.