Démarrage cours Université Amadou Makhtar Mbow: les étudiants devront patienter jusqu’en février

Les cours ne vont pas démarrer au campus pédagogique de l’Université Amadou Makhtar Mbow avant février 2022. Les étudiants qui attendaient une ouverture pour le 10 janvier prochain vont devoir patienter encore avant de rejoindre les deux campus , renseigne « Sud Quotidien ».



Le ministre de l’Enseignement supérieur a visité hier, jeudi, les chantiers de l’université Amadou Makhtar Mbow (UAM) de Diamniadio. En effet, les campus pédagogique et social de Diamniadio ne seront intégralement livrés qu’au mois d’avril prochain. Toutefois, les travaux du chantier de l’université qui ont repris depuis trois (3) mois, avec un nouveau constructeur qu’est l’entreprise turque SUMMA, « avancent bien », selon le ministre Cheikh Oumar Hanne.



Pour l’essentiel des bâtiments, le gros de l’ouvrage est terminé. Selon les responsables de l’entreprise, « il ne reste plus que les finitions et au plus tard la livraison sera faite avant la fin du premier semestre de l’année 2022. Une date jugée éloignée par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation qui a enjoint les responsables de l’entreprise à accélérer la cadence. Cela, afin de finaliser au plus tard en avril 2022 », ont-ils expliqué.



Poursuivant, ils ont affirmé que le chantier va être livré dans un délai de trois à quatre mois l’intégralité des infrastructures de l’université Amadou Makhtar Mbow dans sa phase1. « Cela veut dire dans 04 mois, on aura reçu le rectorat, deux UFR, l’amphithéâtre et la bibliothèque universitaire », a assuré responsables de l’entreprise de construction.



Ainsi, une nouvelle organisation a été mise en place, avec des équipes qui travaillent 24 heures sur 24. D’où l’optimisme du ministre Cheikh Oumar Hanne. « Dans un délai d’un mois si on évalue bien, on pourra démarrer un processus d’appropriation par l’université d’abord et d’accueil des premiers étudiants. Cela veut dire qu’on peut être sûr que d’ici à deux mois, on aura une très bonne visibilité sur le démarrage sur le site des cours de l’université », a assuré le ministre de l’Enseignement supérieur. Le ministre pense ainsi que les problèmes d’hébergement et d’orientation pourront connaître un début de solution, eu égard à la capacité d’accueil de cette nouvelle université qui frôle celle de l’UCAD.



L’université Amadou Makhtar Mbow de Diamniadio est présentée comme une université aux standards internationaux, en termes de qualité de construction et de commodités pour les étudiants et le personnel enseignant avec un coût final de 100 milliards.