Demba Ba Goztepe : « Je fais mon mieux pour aller en équipe nationale»

Absent en équipe nationale du Sénégal depuis un certain temps, Demba Ba, l’attaquant du club turc de Goztepe est encore zappé par Aliou Cissé lors de la publication le 2 mars dernier des 30 « Lions » devant disputé les matchs amicaux contre l’Ouzbékistan le 23 mars et la Bosnie le 27 mars.



​Toutefois, l’ancien sociétaire de Chelsea ne désespère pas de revenir en équipe nationale. Il fera tout pour participer à la prochaine Coupe du Monde Russie 2018 avec le Sénégal. L’international sénégalais a révélé, dans la presse turque, qu’il a retrouvé ses sensations et travaille beaucoup pour réintégrer la tanière. « Lors de notre dernier match face à Antalyaspor (il avait inscrit un doublé), sur le plan personnel, j’ai fait une bonne performance. Je fais mon mieux aussi pour aller en équipe nationale », a-t-il confié avant d'ajouter :

«Notre objectif dans les semaines restantes, c’est de viser l’Europe. J’espère qualifier ce club en coupe européenne. Réaliser le rêve de tout le monde. Nous sommes dans une bonne position cette saison superlig (7eme du championnat turque après 21 ème journée).