Demba Ba demande à tous les joueurs noirs de quitter le championnat italien à cause du racisme

Le communiqué de la Curva Nord, un groupe de supporters Ultras de l'Inter Milan, niant tout racisme des supporters de Cagliari après les « cris de singe » qui ont visé Romelu Lukaku lors du déplacement de l'Inter en Sardaigne, dimanche, et justifiant ce type de manifestation, qu'il avoue aussi pratiquer pour « déstabiliser les adversaires », a fait réagir Demba Ba.



Dans un tweet posté mercredi, l'attaquant franco-sénégalais de 34 ans, actuellement en prêt de Shanghai Shenhua à Basaksehir, appelle les joueurs noirs à ne plus jouer en Serie A.



« Voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de pas jouer là (en Italie) lorsque j'en avais la possibilité», écrit l'international sénégalais (22 sélections) en regard du communiqué de la Curva Nord. « A ce stade, poursuit-il, j'espère que tous les joueurs noirs vont quitter ce championnat. Cela n'arrêtera pas la stupidité et la haine, mais au moins elles ne viseront pas d'autres races. » Après les incidents de Cagliari, Lukaku avait invité les joueurs à « s'unir » et à « prendre position » face au racisme.



L’Equipe