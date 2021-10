Demba Faye encaisse 17,9 millions, emprunte le véhicule du client et le met en gage

Folle histoire contée par le journal Témoin dans son édition de ce vendredi. Transporteur domicilié à la Sicap Foire, Pape Aly Cissé a été victime d’abus de confiance de la part de Demba Faye. Le filou lui avait proposé de lui vendre un véhicule de marque « Range Rover Evoque » sous douane et se trouvant au Canada à treize millions de FCFA.



Le client lui remet a remis la somme convenue. Impatient de recevoir le véhicule payé et qui tarde à arriver à Dakar, l’acheteur s’est mis à harceler le mis en cause qui lui propose un autre véhicule de marque ‘’Ford Escape’’ à 4 millions de FCFA. Il accepte dès lors que le premier véhicule n’était toujours pas à Dakar.



Au total, le sieur Cissé a remis au mis en cause la somme 17 900 000 FCFA pour l’achat de deux véhicules. Hélas, un seul véhicule de marque Ford lui a été livré. Téméraire, Demba Faye vient un jour lui emprunter le véhicule pour, prétendait-il, amener son épouse à l’hôpital. Mais plutôt que de rendre la voiture, il se rend avec en Gambie et en profite pour faire son Magal à Touba. Un véhicule qu’il ne rendra d’ailleurs jamais.



Lasse d’attendre, la victime s’est mise à la recherche du mis en cause pour qu’il lui rende son véhicule. Et quand le sieur Cissé est parvenu à lui mettre la main dessus, Demba Faye lui dit avoir mis le véhicule en gage pour la somme de 1 million de FCFA auprès d’un de ses amis du nom de Mohamed Diop.



Face aux policiers, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés. « J’avais des problèmes financiers, c’est la raison pour laquelle j’ai repris le véhicule pour le mettre en gage afin de régler mes soucis financiers. Je regrette mon acte et demande à la victime de me donner quelque temps afin que je puisse rembourser le million au sieur Mohamed Diop », s’est-il défendu. Demba Faye, le vendeur indélicat, a été arrêté et déféré au parquet, rapportent nos confrères.