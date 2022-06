Demba Seck : « Mon rêve, c’est d’arriver au niveau de Sadio Mané… »

A deux jours du match face au Bénin en match comptant la première journée des qualifications de la CAN 2023, la nouvelle recrue a fait face aux caméras de la Fédération sénégalaise de football (FSF) pour parler de sa première convocation en équipe nationale et de son rêve d’être au niveau des cadres de l’équipe.



« Le coach m’a appelé pour savoir si j’étais intéressé par l’équipe nationale, je lui ai dit oui. Mon rêve pour l’équipe nationale, c’est d’arriver au niveau de Sadio Mané, Gana Guèye et Kalidou Koulibaly. C’est d’ailleurs ce qui m’a motivé, c’est le fait que mes parents sont des Sénégalais. J’avais aussi envie de jouer pour le Sénégal », a confié Demba Seck au micro de la FSF TV.



Pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations Côte d’Ivoire 2023, Demba Seck s’est facilement intégré à l’ambiance de la « Tanière ». Le jeune ailier droit du Torino FC (Serie A) savoure son séjour en équipe nationale.

« Mon intégration s’est très bien passée. J’ai été très bien accueilli. On rigole tout le temps ensemble. Gana, Mané, Diallo et les autres sont tous gentils. Ils m’ont fait danser, mais j’ai essayé, même si je ne sais pas trop danser », a fait savoir l’attaquant du FC Torino.



Avant d’ajouter « j’étais très content et j’ai appelé ma mère, mon père et ma sœur. Eux aussi étaient très contents ».