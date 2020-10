Demi-finale Coupe CAF: le Horoya AC affronte Pyramids FC avec un effectif décimé par la Covid-19

Jour de match pour le Horoya. Le club guinéen dispute une demi-finale de Coupe de la CAF contre le Pyramids FC d’Egypte ce mardi 20 octobre, avec un effectif décimé par de nombreux cas de Covid-19.



Les coéquipiers du gardien sénégalais Khadim Ndiaye ne disposent ce mardi que de 14 joueurs disponibles pour le match. 12 joueurs de champ et 2 gardiens. La cause à de nombreux cas positifs au coronavirus dans le camp de base. On dénombre 9 joueurs touchés et pas des moindres.

Le meilleur buteur Boniface Haba, le Ghanéen Enock Atta pour ne citer que ceux-là sont parmi les cas positifs, selon Africa Top Sports.



Auparavant, le club de Matam redoutait déjà les 7 mois de manque de compétition officielle. Face à un adversaire qui a repris son championnat en juillet et qui a disputé 19 matchs avant cette demi-finale.