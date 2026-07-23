Gros coup dur pour le Barça : Frenkie de Jong victime d’une rupture du ligament latéral interne

Grave blessure pour Frenkie de Jong. Le FC Barcelone a officialisé les résultats des examens passés par le milieu néerlandais, touché au genou durant la Coupe du monde 2026. « Les examens réalisés sur Frenkie de Jong ont confirmé une rupture du ligament latéral interne du genou droit. Il poursuivra son traitement sous suivi médical durant les prochaines semaines en fonction de son évolution », peut-on lire.



Le Barça n’a pas communiqué la durée de son absence mais l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam manquera plusieurs mois de compétition. Encore un gros coup dur pour le Blaugrana.